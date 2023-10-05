Боррель про обстріл Росією Грози на Харківщині: Чергова огидна атака. Керівництво РФ, всі командири та виконавці будуть притягнуті до відповідальності
Відповідна заява Борреля поширена Європейською службою зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Топ-дипломат Євросоюзу назвав російський удар по Харківщині "черговою огидною атакою на невинних цивільних людей, на додаток до щоденних невибіркових атак Росії поблизу лінії фронту, які вона продовжує здійснювати щодня".
"Навмисні напади на цивільне населення є воєнними злочинами. Керівництво Росії, всі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності. Безкарності за воєнні злочини не буде", – наголосив Боррель.
Він також підтвердив підтримку України з боку ЄС і додав, що Євросоюз високо цінує силу, мужність та опір українського народу.
Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.