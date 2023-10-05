Прем’єр Нідерландів Рютте не підтримує чітких часових рамок для розширення ЄС

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте не вважає вдалою ідею розширення ЄС до 2030 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dutch News.

Рютте заявив, що кандидати в члени ЄС повинні виконати низку умов і в цьому плані на жодні поступки йти не можна.

"Я зовсім не згоден з цією датою (2030 рік. – Ред.). Питання не в тому, коли країна буде готова, а в тому, чи готова вона", – пояснив нідерландський політик.

"У ЄС уже 27 членів, і якщо до нього приєднається ще більше країн, процес ухвалення рішень і низка інших речей ускладняться ще більше", – додав він.

Рютте тимчасово виконує обов'язки прем’єра Нідерландів і залишить політику після формування наступного уряду.

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