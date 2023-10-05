Прем’єр Нідерландів Рютте не підтримує чітких часових рамок для розширення ЄС
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Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Нідерландів Марк Рютте не вважає вдалою ідею розширення ЄС до 2030 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Dutch News.
Рютте заявив, що кандидати в члени ЄС повинні виконати низку умов і в цьому плані на жодні поступки йти не можна.
"Я зовсім не згоден з цією датою (2030 рік. – Ред.). Питання не в тому, коли країна буде готова, а в тому, чи готова вона", – пояснив нідерландський політик.
"У ЄС уже 27 членів, і якщо до нього приєднається ще більше країн, процес ухвалення рішень і низка інших речей ускладняться ще більше", – додав він.
Рютте тимчасово виконує обов'язки прем’єра Нідерландів і залишить політику після формування наступного уряду.
Раніше голова Євроради Шарль Мішель заявляв, що Україна може стати членом ЄС у 2030 році.