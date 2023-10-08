Ізраїль в ООН: "Епоха переговорів з цими дикунами закінчилася. Настав час знищити інфраструктуру терору ХАМАС"

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що його країна має намір "стерти з лиця землі" терористів ХАМАС, епоха переговорів минула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та Reuters.

"Епоха переговорів з цими дикунами минула. Настав час знищити інфраструктуру терору ХАМАС, повністю стерти її з лиця землі, щоб подібні жахи більше ніколи не повторилися", - заявив Ердан на закритому засіданні Радбезу ООН.

Він також закликав світову спільноту відреагувати на "задокументовані воєнні злочини" бойовиків ХАМАС та засудити "безжальні терористичні атаки" на Ізраїль.

"Ізраїль має одну, єдину вимогу. Воєнні злочини ХАМАС мають бути однозначно засуджені. Це неймовірне звірство має бути засуджене. Ізраїль має отримати стійку підтримку, щоб захистити себе. Захищати вільний світ", - наголосив він.

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Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.

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