На місці музичного фестивалю на півдні Ізраїлю виявлено 250 тіл загиблих від рук терористів ХАМАС

На місці проведення музичного фестивалю на півдні Ізраїлю, який був атакований терористами ХАМАС у суботу, виявлено понад 250 тіл загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Times of Israel

Представник волонтерської групи ZAKA, яка займається пошуком людських останків після терактів та інших катастроф, повідомив ЗМІ, що на сьогоднішній день вони зібрали понад 250 тіл з місця проведення музичного фестивалю на півдні країни, який був атакований терористами ХАМАСу.

Багато батьків молодих людей, які були присутні на рейві біля кібуцу Реїм, з суботи відчайдушно шукають новини про своїх зниклих дітей.

Разом з тим, посольства Непалу в Ізраїлі підтвердило загибель десяти своїх громадян внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль.

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Водночас влада південного міста Сдерот заявила, що підозрюється проникнення терористів у місто й закликала мешканців не виходити з будинків.

У неділю підконтрольне терористам ХАМАС міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що 413 палестинців були вбиті і ще 2300 отримали поранення в сектори Газа з суботи в результаті ударів у відповідь з боку Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вбила щонайменше 400 палестинських терористів як в Ізраїлі, так і в результаті ударів по Газі.

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