На окупованих територіях загарбники проводять "націоналізацію" житла, виселяють "неугодних" та підселяють росіян, - Федоров

На тимчасово окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення, проводять "націоналізацію" житла, виселяють "неугодних" та підселяють своїх військовослужбовців.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму тeлеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, окупанти проводять "націоналізацію" житла: відбирають порожні помешкання тих, хто виїхав з окупації; виселяють "неугодних" та підселяють до людей військових армії РФ.

Крім того, російські військові, збираються роздати відібрані у людей земельні ділянки завезеним з Росії "героям СВО" як винагороду за участь у війні: відповідний законопроект внесли до кремлівської держдуми.

До того ж, за даними Федорова, окупанти під дулами автоматів забирають транспорт і гроші у цивільних.

"Люди в окупації виживають в умовах тотального безправ’я та беззаконня", - резюмував він.

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