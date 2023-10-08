На окупованих територіях загарбники проводять "націоналізацію" житла, виселяють "неугодних" та підселяють росіян, - Федоров
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На тимчасово окупованих територіях росіяни тероризують місцеве населення, проводять "націоналізацію" житла, виселяють "неугодних" та підселяють своїх військовослужбовців.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму тeлеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його даними, окупанти проводять "націоналізацію" житла: відбирають порожні помешкання тих, хто виїхав з окупації; виселяють "неугодних" та підселяють до людей військових армії РФ.
Крім того, російські військові, збираються роздати відібрані у людей земельні ділянки завезеним з Росії "героям СВО" як винагороду за участь у війні: відповідний законопроект внесли до кремлівської держдуми.
До того ж, за даними Федорова, окупанти під дулами автоматів забирають транспорт і гроші у цивільних.
"Люди в окупації виживають в умовах тотального безправ’я та беззаконня", - резюмував він.