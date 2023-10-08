Українські спецпризначенці тричі намагалися звільнити Енергодар і Запорізьку АЕС

ГУР тричі намагалося звільнити тимчасово окупований Енергодар. На жаль, операції не мали успіху.

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У серпні 2022 року спецпризначенці ГУР перетнули на човнах тоді ще повноводне Каховське водосховище в районі Енергодару. Командир особливого підрозділу ГУР Шаман, який брав участь в операції, розповів, що їхньою метою було створення на лівому березі плацдарму, придатного для подальшого визволення міста та прилеглої до нього ЗАЕС.

На момент операції ГУР окупанти хотіли під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Тоді б Кремль міг забезпечити електроенергією тимчасово окупований Південь України та Крим. Це допомогло б Москві закріпитися в регіоні.

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Кілька десятків бійців ГУР рухалися на цивільних швидкохідних човнах – тоді вони ще не мали спеціальних військових плавзасобів. Досвіду проведення таких операцій у спецпризначенців військової розвідки також не було.

Під час першої операції бійці висадилися біля Енергодару, але не змогли закріпитися. На думку командира підрозділу Шамана, їм не вистачило артилерійської підтримки. Пробувши на лівому березі Дніпра пів дня, спецпризначенці вимушено відступили під тиском сил противника, що переважали.

Для хлопців психологічно було складно. Адже ти вночі пливеш по хвилях, вода затоплює човни, її потрібно вичерпувати, пересідати на інші плавзасоби – і все це відбувається під вогнем противника,

– зауважив Шаман.

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Проте ГУР не полишало спроб визволення Енергодара і ЗАЕС. Бійці ще двічі намагалися висадитися на лівому березі Дніпра. В останній із цих спроб брали участь кілька сотень людей, одним з яких був Вадим Попик, командир Іноземного легіону.

Він згадує, що в тих акціях брали участь навіть бійці з інших країн. Зокрема, новозеландці, які мали необхідний досвід, могли довго перебувати у воді та виконувати завдання.

З кожною операцією бійці ГУР набиралися досвіду, проте й окупанти ставали дедалі підготовленішими. В момент третьої десантної висадки загарбники підвели до самого берега важку військову техніку, зокрема танки. Тому українським спецпризначенцям знову не вдалося закріпитися, тож вони відступили.

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Голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що успіху трьох енергодарських операцій завадили як управлінські, так і виконавчі недоліки.

Проте надзавдання спецпризначенці таки виконали – росіяни так і не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Щоправда, сприяли цьому не лише дії бійців, а й робота таємної агентури ГУР.

Також енергодарська операція відіграла ще одну роль: вона дала практичні навич­ки для всіх – від командного складу до бійців – як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки у Криму,

– заявив Буданов.

У майбутньому напрацювання річкових операцій справді неодноразово застосовувалися в інших висадках. Зокрема, 8 серпня 2023 року на лівобережжі Херсонської області бійці спецпідрозділу ГУР заманили в засідку і взяли в полон одного з досвідчених російських командирів розвідки Юрія Томова.

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