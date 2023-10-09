У низці областей країни оголошували повітряну тривогу - була загроза застосування авіаційного озброєння, - Повітряні сили
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Пізно ввечері 8 жовтня і вночі 9 жовтня у ряді областей України оголошували повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога оголошувалась у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Черкаській та Київській областях.
"Повітряна тривога в Запорізькій, Донецькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Загроза застосування авіаційного озброєння", - зазначається у повідомленні.
"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - підкреслювали в Повітряних силах.