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У низці областей країни оголошували повітряну тривогу - була загроза застосування авіаційного озброєння, - Повітряні сили

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Пізно ввечері 8 жовтня і вночі 9 жовтня у ряді областей України оголошували повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляють Повітряні сили. 

Повітряна тривога оголошувалась у Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій,  Черкаській та Київській областях. 

"Повітряна тривога в Запорізькій, Донецькій областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації.  Загроза застосування авіаційного озброєння", - зазначається у повідомленні. 

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття", - підкреслювали в Повітряних силах.

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Автор: Роман Свиридович

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