Протягом минулої доби росіяни 5 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 34 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено авіаційні обстріли з гелікоптера НАР (17 вибухів) та обстріл з СПГ (6 вибухів).

Краснопільська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади".

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