Протягом минулої доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 3 райони зосередження окупантів, 3 артилерійські засоби та 2 склади, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії по росіянам протягом 8 жовтня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 2 склади боєприпасів противника".