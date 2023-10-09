Велика Британія готова надати Ізраїлю всю необхідну підтримку, - Сунак

Велика Британія беззастережно стоятиме разом з Ізраїлем у його боротьбі з терористами та готова надати йому всю необхідну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення британського уряду.

Зазначається, що прем'єр-міністр Ріші Сунак провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сьогодні вдень, після смертоносних атак ХАМАС проти Ізраїлю.

"Він підтвердив, що Велика Британія буде беззастережно стояти поруч з Ізраїлем проти цих актів терору. Прем'єр-міністр запропонував прем'єр-міністру Нетаньягу будь-яку підтримку, якої потребує Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Сунак також підкреслив свою відданість забезпеченню того, щоб єврейська громада у Великій Британії відчувала себе в безпеці в цей час.

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