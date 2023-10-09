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Велика Британія готова надати Ізраїлю всю необхідну підтримку, - Сунак

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ріші,сунак
Велика Британія беззастережно стоятиме разом з Ізраїлем у його боротьбі з терористами та готова надати йому всю необхідну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення британського уряду.

Зазначається, що прем'єр-міністр Ріші Сунак провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу сьогодні вдень, після смертоносних атак ХАМАС проти Ізраїлю.

"Він підтвердив, що Велика Британія буде беззастережно стояти поруч з Ізраїлем проти цих актів терору. Прем'єр-міністр запропонував прем'єр-міністру Нетаньягу будь-яку підтримку, якої потребує Ізраїль", - йдеться у повідомленні.

Сунак також підкреслив свою відданість забезпеченню того, щоб єврейська громада у Великій Британії відчувала себе в безпеці в цей час.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Urs
    Прошли сутки после того как в Южном Израиле террористическая группировка ХАМАС провела масштабную операцию, которую ещё вчера я сравнивал по уровню подготовки, не с банальной террористической, но войсковой.
    И действительно, почерка ХАМАС в действиях основных групп нет от слова совсем. То, что мы с вами наблюдали 7 октября, мало походило на классические операции этой террористической группировки, а внезапно эволюционировать после десятилетий отсутствия эволюции, просто невозможно.

    Прежде всего, прорыв осуществлялся правильно и выверено, двумя эшелонами.

    В первом эшелоне шли мобильные группы, на мотоциклах и пикапах, целью которых было быстрое проникновение на территорию Израиля, въезд в города и посёлки и генерация там террора. Это отвлекало внимание полиции и военных на очаги насилия в городах, в то время как за мобильными группами шёл второй эшелон.

    Второй эшелон подчищал пройденные локации, организовывал вывоз заложников, оказывал тыловую поддержку передовым группам. При этом была грамотно, очень грамотно применена тактика борьбы с тяжело бронированной техникой и авиацией. Результатом стали небывалые потери одного из лучших танков в мире «Мerkava Mk.4», что уже вызывает ряд вопросов о его причислении к категории одного из таковых.

    Пляшущие бабуины со смартфонами, снимавшие горящие танки и глумящиеся над телами убитых - это были не из первого и не из второго эшелона, которым было некогда заниматься этим омерзительным действом. И именно пляшущие на трупах бабуины - это и был классический ХАМАС.

    Важным отличием этой бойни от многих других, которые устраивали террористы ХАМАС, было широкое применение средств не свойственных палестинцам, в частности - дроны-бомбардировщики, РЭБ, глушившие мобильную и спецсвязь, хакерские атаки на израильские информационные ресурсы, полицию и ЦАХАЛ. И все эти действия проходили слаженно, под аккомпанемент массированной атаки РСЗО по израильским городам.

    Отдельно хочу обратить внимание на то, что ряд информационных ресурсов, в первую очередь российских, распространяли сообщения о применении не свойственных ХАМАС средств, тех же дронов, с подчёркиванием «по опыту в Украине», придавая тем самым этим атакам украинский окрас. Не акцентируя внимание на том, кто этот опыт помимо украинской армии имеет, а самому факту, в контексте трагедии дискредитируя само слово «Украина».

    Некоторое время спустя по российским площадкам так же стали распространятся разного рода видео с «благодарностью» от ХАМАС Украине за передачу средств поражения, в частности - РПГ-7. И действительно, есть факты поражения танков «Мerkava Mk.4» тандемными кумулятивными выстрелами ПГ-7ВР «Резюме». Только есть нюанс. На практически всех видео террористы вооружены иранскими 73-мм PG-7T.

    Таким образом, сама операция имела не только войскового порядка цели, но и масштабный информационный функционал. Удар по репутации Израиля. Активизация антиизраильских сил. В свою очередь россия воспользовалась этим террором, чтобы дискредитировать Украину, а через продажные СМИ уже запускается нарратив о том, что это военная помощь Украине ослабила США, которые стали меньше помогать Израилю, следствием чего и стал этот массовый террор.

    В информационном пространстве пульсирует одновременно с антиизраильской риторикой, ещё и антиукраинская.

    Такой охват задач, на земле, в воздухе, в киберпространстве и в информационном пространстве ХАМАС никогда, никогда бы не смог осилить. А потому, параллельно с тем, что нужно зачищать гнёзда этой террористической группировки с Секторе Газа, чем с успехом занялись ЦАХАЛ со второй половины дня 7 октября, нужно ещё и задаться вопросом, а кто обеспечил первый и второй эшелон всем необходимым, для совершения настолько масштабного зверства.

    Ответить на этот вопрос, на самом деле, несложно, но куда сложнее решиться на ответные действия, уже не только ограничиваясь Сектором Газа.
    Александр Коваленко.
  • Urs
    https://twitter.com/i/status/1711086485435203645 Я служила наблюдателем 2 года. Меня будили по ночам из-за аиста, приблизившегося к забору, из-за таракана под забором весь сектор вставал на уши. Как 400 человек умудрились зайти с тракторами и никто не обратил внимание? Такого не может быть. Кто-то изнутри посодействовал этому?
  • vernonlug
    Бот це ви. Давно спостерігаю за вашою маячнею в комментах.
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