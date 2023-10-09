Новини

Радбез ООН не ухвалив жодних рішень після екстреного засідання, - CNN

9 78147
оон,радбез
Екстрене засідання Ради безпеки ООН було проведене щодо ситуації на Близькому Сході. Проте жодних рішень ухвалено не було.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС. Вони очевидно, не всі (засуджують напад), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів", - заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

За його словами, ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна.

Він додав, що чиновники наполегливо працюють, щоб спробувати запобігти поширенню конфлікту в регіоні: "Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які відбуваються".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ізраїль в ООН: "Епоха переговорів з цими дикунами закінчилася. Настав час знищити інфраструктуру терору ХАМАС"

Коли його запитали про тяжке становище палестинців у регіоні, Вуд сказав, що вони засуджують атаки на мирних жителів, які постраждали або були вбиті в будь-якій точці світу.

"ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність", - додав він.

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Beta Human
    Зате мінералки попили )))
  • виталий пшеничко
    Очень нужная организация.
  • Николай Нагорняк
    Кремль і Пекін, через "напівпровідник" Іран запустили ХАМАС: на іншому фланзі геополітичної шахівниці відновили стару багатоходову, завжди майже без програшну, комбінацію.

    Отакий колгосп ООН... творіння Сталіна при співучасті ідеалістів з Вашинтону і Лондону.

    Колгосп ООН (б/у Ліга Націй), з його Радою безпеки, в якій агресори по визначенню/"поджігатєлі війни" мають право вето, принцип консенсуальності для прийняття рішення, при якому люба "БабаЯгапроти" стає володаркою "золотої акції" і може проституціювати, виторговувати собі преференції за рахунок сусідів, яким не повезло в цьому глобальному казино (Угорщина, Туреччина - цинічний опортунізм/політична проституція став державною політикою).

    Ізраїльська модель безпеки?

    Всяка модель безпеки в небезпечному світі не буде ефективною.

    Доки всесвітній шериф США перебуває в черговому стані затяжного когнітивного дисонансу/cognitio dissonantia,

    А як же не скористатися мишам коли кіт в... prostratio/прострації. (Цікаво було б проаналізувати вплив "демократичних внутрішніх циклів" в США на світопорядок).

    Тим більше, що той всесвітній шериф такий непослідовний, суперечливий до фантастичного ексцентризму.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини