Радбез ООН не ухвалив жодних рішень після екстреного засідання, - CNN
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС. Вони очевидно, не всі (засуджують напад), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів", - заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд.
За його словами, ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна.
Він додав, що чиновники наполегливо працюють, щоб спробувати запобігти поширенню конфлікту в регіоні: "Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які відбуваються".
Коли його запитали про тяжке становище палестинців у регіоні, Вуд сказав, що вони засуджують атаки на мирних жителів, які постраждали або були вбиті в будь-якій точці світу.
"ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність", - додав він.