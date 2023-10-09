Радбез ООН не ухвалив жодних рішень після екстреного засідання, - CNN

Екстрене засідання Ради безпеки ООН було проведене щодо ситуації на Близькому Сході. Проте жодних рішень ухвалено не було.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не хочу вдаватися в те, що насправді обговорювалося на брифінгу, але є велика кількість країн, які засудили атаки ХАМАС. Вони очевидно, не всі (засуджують напад), і я не дуже хочу вдаватися в це. Я думаю, ви, ймовірно, зможете розгадати одну з них без моїх слів", - заявив заступник посла США в ООН Роберт Вуд.

За його словами, ситуація все ще нестабільна і дуже небезпечна.

Він додав, що чиновники наполегливо працюють, щоб спробувати запобігти поширенню конфлікту в регіоні: "Важливо, щоб світова спільнота засудила, рішуче засудила це неспровоковане вторгнення, терористичні атаки та дії, які відбуваються".

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Коли його запитали про тяжке становище палестинців у регіоні, Вуд сказав, що вони засуджують атаки на мирних жителів, які постраждали або були вбиті в будь-якій точці світу.

"ХАМАС слід засуджувати, поки він не припинить свою насильницьку терористичну діяльність", - додав він.