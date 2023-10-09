Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, які раніше були очищені, - ISW

Російські загарбники намагаються зупинити наступ ЗСУ, тому посилили мінування в районі Роботиного та Вербового. Вони намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту якомога далі від своїх пунктів базування

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Російські пропагандисти стверджують, що окупанти почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.

"Мілблогери стверджували, що інтенсивні російські роботи з видобутку й розробки корисних копалин завадили переміщенню важких українських вантажів і обладнання в цих районах в останні дні", - йдеться у повідомленні.

За словами одного з пропагандистів, окупанти посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розділити увагу військових.

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