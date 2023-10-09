Новини

Росіяни почали мінувати поля біля Роботиного та Вербового, які раніше були очищені, - ISW

12 07030
мінування
Російські загарбники намагаються зупинити наступ ЗСУ, тому посилили мінування в районі Роботиного та Вербового. Вони намагаються закріпити українські сили на ділянках фронту якомога далі від своїх пунктів базування

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Російські пропагандисти стверджують, що окупанти почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії Роботине-Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.

"Мілблогери стверджували, що інтенсивні російські роботи з видобутку й розробки корисних копалин завадили переміщенню важких українських вантажів і обладнання в цих районах в останні дні", - йдеться у повідомленні.

За словами одного з пропагандистів, окупанти посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розділити увагу військових.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія спробує використати напад на Ізраїль, щоб зменшити підтримку та увагу Заходу до війни в Україні, - ISW

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    А навіщо ? Зеля розміновував перед вторгненням Чонгар, та Азовське море !
  • Євген Редько
    Вже і дурню зрозуміло, що нічого глобально повернути не вдасться. Зброї більше не буде, воювати кому нема (подивіться хто не бачив як з мобілізованими у Тернополі поводяться, і таке по всій країні). Влада просто відтягує неминуче і шукає способи як це все оформити щоб залишитись при владі. До зими півтора місяці. А за зиму вони так замінують що ніколи ті укріплення не пройдеш. Взагалі цей контрнаступ одразу був якимось дивним. Полізли на найбільш заміновану ділянку рівновіддалену від великих населених пунктів. Великий стратег якийсь план контрнаступу готував.
  • Pavlo Bubenko
    А що, Генштаб ЗСУ про таке ніколи не чув? Як же тоді він готовив наступ? Якщо сил недостатньо для прориву оборони й розвинення оперативно-стратегічного просування у глиб зайнятої ворогом території,- то про який успіх наступу взагалі можна говорити? Якщо засобів огньового ураження противника, аби піхота могла з мінімальними втратами просуватися вперед,-критично не вистачає,- то на який успіх у наступі ЗСУ можна розраховувати? Тож сьогодні, після більш ніж чотирьох місяців активних боїв на південному участку фронту, треба відверто казати українському народу, що стратегічний задум українського Генштабу по розгрому російських військ і виходу до Азовського моря та Кримського перешийку, зустрівши організовану, добре підготовлену, багатоешелоновану оборону ворога, не приніс бажаного результату! А не продовжувати, як це робить Зермак, пудрити мозок глядачам "єдиного марафону" про те, що ось-ось повернемо назад Бахмут та звільними ще два міста, а які - то військовий секрет!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини