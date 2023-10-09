Риторика Трампа допомагає агресорам та сигналізує про відмову Америки від ролі лідера вільного світу, - ексвіцепрезидент Пенс

Якщо США замкнуться на внутрішній політиці та припинять підтримувати світопорядок, вони втратять роль лідера вільного світу та розв’яжуть руки терористам.

Про це в ефірі CNN заявив віцепрезидент в адміністрації Трампа Майк Пенс, інформує Цензор.НЕТ.

Він додав, що потенційні кандидати від республіканців – Дональд Трамп, підприємець Вівек Рамасвамі та губернатор Флориди Рон Десантіс – призведуть до відходу США від лідерських позицій у демократичному світі.

"Я вважаю, тому таке відбувається, що в нас є провідні голоси, як-от Дональд Трамп, Вівек Рамасвамі і Рон Десантіс, які сигналізують про відхід Америки від ролі лідера вільного світу. Те, що сталося в Україні, було неспровокованим вторгненням Росії. Те, що сталося цими вихідними, було неспровокованим вторгненням ХАМАСу в Ізраїль, і я вважаю, що зараз, як ніколи раніше, дебати всередині Республіканської партії та дебати в Америці стосуються того, чи збираємося ми знову беззастережно стояти як лідер вільного світу, як арсенал демократії", - зазначив колишній віцепрезидент.

За словами Пенса, останні події свідчать, що Америка має бути "незамінним лідером вільного світу".

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"Якщо я стану президентом Сполучених Штатів, ми вестимемо за собою, спираючись на американську силу", - додав колишній віцепрезидент.

Водночас Пенс гостро розкритикував політику президента Джо Байдена, оскільки вона, за його словами, сприяла розв’язанню нинішніх воєн.

"Катастрофічний вивід військ з Афганістану підбадьорив ворогів свободи в усьому світі, і зараз у Східній Європі вирує війна, а те, що президент Джо Байден упродовж останніх двох з половиною років схилявся перед іранськими муллами, скасовуючи санкції, благаючи їх повернутися до іранської ядерної угоди, а потім заплативши 6 млрд доларів викупу за заручників, на мою думку, створило умови для цієї безпрецедентної терористичної атаки ХАМАСу на Ізраїль", – сказав Пенс.

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