ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, на 5 напрямках відбили атаки ворога, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.