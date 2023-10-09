ЗСУ продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, на 5 напрямках відбили атаки ворога, - Генштаб
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 3 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.
На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.