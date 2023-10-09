Вночі авіація Ізраїлю продовжила завдавати масованих ударів по Сектору Гази

Літаки армії Ізраїлю продовжують атакувати Сектор Гази, щоб знищити військовий потенціал палестинського угрупування ХАМАС. Зокрема ЦАХАЛ зруйнував низку штабів бойовиків.

Про це повідомляє The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться про те, що авіація Ізраїля продовжує завдавати ударів по Сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Серед цілей, уражених останніми годинами, було кілька командних пунктів, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів. Збройні сили Ізраїлю підтвердили інформацію, що ЦАХАЛ завдав удару по будівлі, в якій перебували бойовики терористичної організації ХАМАС.

"Паралельно були атаковані кілька оперативних командних центрів ХАМАС, зокрема, триповерховий командний центр і командний центр, що належав Махмаду Кашті, старшому оперативнику військово-морських сил терористичної організації ХАМАС", - зазначають у повідомленні.

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ЦАХАЛ також завдав удару по оперативній базі ХАМАС, розташованій в мечеті в місті Джабалія, були атаковані розвідувальний агент і додатковий агент, який використовувався для керівництва терором терористичною інфраструктурою ХАМАС. Зокрема, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив про ліквідацію одного з командирів бойовиків Ріфата Абу-Хілаля, він же "Абу аль-Абад".

"Мешканці Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним", - додав він.