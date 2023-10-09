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Вночі авіація Ізраїлю продовжила завдавати масованих ударів по Сектору Гази

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сектор,гази
Літаки армії Ізраїлю продовжують атакувати Сектор Гази, щоб знищити військовий потенціал палестинського угрупування ХАМАС. Зокрема ЦАХАЛ зруйнував низку штабів бойовиків.

Про це повідомляє The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

У повідомленні йдеться про те, що авіація Ізраїля продовжує завдавати ударів по Сектору Гази, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Серед цілей, уражених останніми годинами, було кілька командних пунктів, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів. Збройні сили Ізраїлю підтвердили інформацію, що ЦАХАЛ завдав удару по будівлі, в якій перебували бойовики терористичної організації ХАМАС.

"Паралельно були атаковані кілька оперативних командних центрів ХАМАС, зокрема, триповерховий командний центр і командний центр, що належав Махмаду Кашті, старшому оперативнику військово-морських сил терористичної організації ХАМАС", - зазначають у повідомленні.

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ЦАХАЛ також завдав удару по оперативній базі ХАМАС, розташованій в мечеті в місті Джабалія, були атаковані розвідувальний агент і додатковий агент, який використовувався для керівництва терором терористичною інфраструктурою ХАМАС. Зокрема, офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін заявив про ліквідацію одного з командирів бойовиків Ріфата Абу-Хілаля, він же "Абу аль-Абад".

"Мешканці Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним", - додав він.

 

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • ZoV KobZona
    Лучше бы вы по мааацквабаду вдарили. Больше бы было толку.
  • сергей юрко
    Згоден, що нам треба залишатися нейтральними, але дуже смішно, коли ви називаєте арабські країни нашими вірними друзями: майже всі вони були на стороні РФ, крім Марокко і Катару, а їхня допомога була в десятки-сотні разів меньшою, ніж вони допомагали кацапам. Наприклад, чого тільки варта участь Сауд.Аравії в збільшені ціні нафти, яка вже дала кацапам багато десятків млрд. дол
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Я радив би нашим урядовцям залишатися нейтральними в конфлікті ізраільтян і палестинців , не більше ніж глибока стурбованість .Бо інакше ми погіршимо стосунки з арабськими країнами .Ізраїльтяни -дружбани кривавих рашистів і допомоги нам від них 0 , а арабські країни допомагали нам в найтяжчі часи на сотні мільйонів доларів .Вони наші справжні друзі які не кинули в біді .
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