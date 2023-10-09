Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 282 630 осіб (+350 за добу), 4823 танків, 6706 артсистем, 9126 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 282 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 282630 (+350) осіб, танків - 4823 (+2) од, бойових броньованих машин - 9126 (+3) од, артилерійських систем - 6706 (+1) од, РСЗВ - 808 (+0) од, засоби ППО - 543 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5190 (+0), крилаті ракети - 1530 (+0), кораблі /катери - 20 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 9113 (+2) од, спеціальна техніка - 959 (+0). Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новітній танк Т-90М "Прорив" уразили біля Мар’їнки бійці 79 ОДШБр. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва