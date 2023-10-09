Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 282 630 осіб (+350 за добу), 4823 танків, 6706 артсистем, 9126 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 282 630 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 282630 (+350) осіб,
танків - 4823 (+2) од,
бойових броньованих машин - 9126 (+3) од,
артилерійських систем - 6706 (+1) од,
РСЗВ - 808 (+0) од,
засоби ППО - 543 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5190 (+0),
крилаті ракети - 1530 (+0),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9113 (+2) од,
спеціальна техніка - 959 (+0).