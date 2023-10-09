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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 282 630 осіб (+350 за добу), 4823 танків, 6706 артсистем, 9126 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 282 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 282630 (+350) осіб,

танків - 4823 (+2) од,

бойових броньованих машин - 9126 (+3) од,

артилерійських систем - 6706 (+1) од,

РСЗВ - 808 (+0) од,

засоби ППО - 543 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5190 (+0),

крилаті ракети - 1530 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9113 (+2) од,

спеціальна техніка - 959 (+0).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 282 630 осіб (+350 за добу), 4823 танків, 6706 артсистем, 9126 броньовані машини 01

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Rino Rino
    каци за останні 2 дні відгребли таких люлєй, то вчора мабуть робили перегрупіровку і не лізли вже на рожен.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3515 день москальсько-української війни.
    9 одиниць техніки та 350! чумардосів.
    Арта 1, броня 5, логістика 2. Незвично мало техніки, але треба враховувати погодні умови, три роти чумардосів все одно присутні.
    Рахунок ППО спецтехніка 1 - 0.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 282 000!!! це більше, ніж таке місто як Стерлітамак ...
  • Sergii Naushenko 8cc1d19a
    У кацаметалобрухту вихідний?
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