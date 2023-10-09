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Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів з технологіями РФ, - Reuters

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китай,човен
У Китаї розпочинають будівництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням за російськими технологіями, які відрізняються низьким рівнем шумності та помітності

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики та аташе з регіональної оборони кажуть, що з'являється все більше свідчень того, що Китай перебуває на шляху до введення в експлуатацію свого підводного човна з балістичними ракетами нового покоління до кінця десятиліття. При цьому китайським інженерам вдалося досягти низького рівня шумності човна завдяки російським технологіям.

Приховані зусилля щодо відстеження китайських підводних човнів з балістичними ракетами є одним з основних завдань ВМС США та збройних сил союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зазначається, що за скритністю та озброєнням новий китайський підводний човен конкуруватиме із сучасними російськими кораблями. На думку аналітиків, стрибок технологій матиме "глибокі" наслідки для США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Вісь зла готується до великої війни,поки імпотентній Захід думає передати україні 10 ракет Тауерс чи ні,бо буде ескалація слів нема)З такою політикою Захід буде знищенний,ШТАТИ ТАКОЖ НЕ ПОТЯГНУТЬ ОДНІ ВОЮВАТИ НА ТРИ ФРОНТА,ІРАН,КИТАЙ,КАЦАПИ
  • Alex Nosov dd1cb531
    Пока США спят и жуют сопли играясь в шотдаун и выбирая проросийских трампистов,думают давать или не давать Украине оружие, Ось Зла вооружается притом современным оружием. И в один прекрасный момент США и Европа увидят то что увидел Израиль 7 октября у себя под окнами море жолтомордых и чорножопых дикарей с полотенцами на головах, которых кстати уже и в Европе и в США полно. И не помогут тогда ни авианосцы ни F-16 ни Абрамсы. Израиль тоже был удивлен с какой легкостью дикари в шлепанцах сожгли когда то самые лучшие в мире и непобедимые танки Меркава. А что будет когда дикари применят еще и надводные и подводные ударные дроны против авианосцев?
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    якщо в америці виберуть рижого злодія буде світова велика пожежа
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