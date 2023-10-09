Китай розпочинає виробництво нового покоління ядерних підводних човнів з технологіями РФ, - Reuters

У Китаї розпочинають будівництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням за російськими технологіями, які відрізняються низьким рівнем шумності та помітності

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики та аташе з регіональної оборони кажуть, що з'являється все більше свідчень того, що Китай перебуває на шляху до введення в експлуатацію свого підводного човна з балістичними ракетами нового покоління до кінця десятиліття. При цьому китайським інженерам вдалося досягти низького рівня шумності човна завдяки російським технологіям.

Приховані зусилля щодо відстеження китайських підводних човнів з балістичними ракетами є одним з основних завдань ВМС США та збройних сил союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зазначається, що за скритністю та озброєнням новий китайський підводний човен конкуруватиме із сучасними російськими кораблями. На думку аналітиків, стрибок технологій матиме "глибокі" наслідки для США та їхніх союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія планує закупити "Томагавки" в США