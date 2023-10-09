Доба на Харківщині: у Вовчанську загинула жінка, під ворожим вогнем перебували 15 населених пунктів

Минулої доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по м. Вовчанськ Чугуївського району, який стався після 18:00, було серйозно пошкоджено два приватні будинки. На жаль, загинула цивільна жінка 65 років.

Крім того, за добу через удари окупантів у м. Вовчанськ було пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків.

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Після 18:30 були зафіксовані ворожі обстріли у с. Землянки. Там без постраждалих та серйозних руйнувань.

Загалом під ворожим вогнем перебували понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Кислівка, Козача Лопань, Охрімівка.