За добу ворог 53 рази вдарив по Херсонщині, одна людина загинула

Через російську агресію минулої доби у Херсонській області 1 людина загинула, ще 18 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ. За минулу добу противник здійснив 53 обстріли, випустивши 288 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації, БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 96 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні; територію церкви у Херсонському районі. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по Кіндійці на Херсонщині, поранена 11-річна дівчинка перебуває в комі (оновлено)

Автор: Марина Макєєва