Іран стверджує, що не планував атаки на Ізраїль: Підтримуємо Палестину, але участі не беремо

Місія Ірану в Організації Об’єднаних Націй стверджує, що Тегеран нібито не причетний до кривавого нападу ісламістського угрупування ХАМАС на Ізраїль, жертвами якого стало понад 700 ізраїльтян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяву місії Ірану в ООН.

"Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є цілком законним захистом проти семи десятиліть гнітючої окупації і жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом. Ми рішуче виступаємо в підтримку Палестини, однак ми не беремо участі у вживанні Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони приймаються виключно самою Палестиною", - йдеться у заяві.

Видання також зазначає, що Іран не приховує, що підтримує ХАМАС, фінансує і озброює це угруповання, а також іншу палестинську бойову організацію "Ісламський джихад".

Місія Ірану в ООН заявила, що "успіх" операції ХАМАСу пояснюється її несподіваністю, мовляв, саме це призвело до "найбільшого провалу" ізраїльських служб безпеки.

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"Вони намагаються виправдати свій провал і пов’язати його з розвідувальними потужностями Ірану і його оперативним плануванням. Їм (Ізраїлю. - Ред.) дуже важко змиритися з тим, що в розвідувальному співтоваристві розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання", - зазначається у заяві.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль.

Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.