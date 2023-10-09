Іран стверджує, що не планував атаки на Ізраїль: Підтримуємо Палестину, але участі не беремо
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на заяву місії Ірану в ООН.
"Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є цілком законним захистом проти семи десятиліть гнітючої окупації і жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом. Ми рішуче виступаємо в підтримку Палестини, однак ми не беремо участі у вживанні Палестиною заходів у відповідь, оскільки вони приймаються виключно самою Палестиною", - йдеться у заяві.
Видання також зазначає, що Іран не приховує, що підтримує ХАМАС, фінансує і озброює це угруповання, а також іншу палестинську бойову організацію "Ісламський джихад".
Місія Ірану в ООН заявила, що "успіх" операції ХАМАСу пояснюється її несподіваністю, мовляв, саме це призвело до "найбільшого провалу" ізраїльських служб безпеки.
"Вони намагаються виправдати свій провал і пов’язати його з розвідувальними потужностями Ірану і його оперативним плануванням. Їм (Ізраїлю. - Ред.) дуже важко змиритися з тим, що в розвідувальному співтоваристві розповідають про те, що вони зазнали поразки від палестинського угруповання", - зазначається у заяві.
Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран допоміг спланувати атаку на Ізраїль.
Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.
Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.
Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.
За даними МЗС України, серед загиблих у Ізраїлі 2 громадянки України.