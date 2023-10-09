Атака ХАМАС на Ізраїль не є спробою відвернути увагу Заходу від війни в Україні, - Блінкен

На думку державного секретаря США Ентоні Блінкена, атака терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль не є спробою відвернути увагу Заходу від війни РФ проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі каналу CBS News.

На запитання, чи є у нього відчуття, що цей конфлікт є спробою відвернути фокус Заходу від України, держсекретар США відповів, що не бачить цього.

"Я думаю, що нам доведеться побачити, коли ми дізнаємося більше, які були мотиви. Але одне ясно: ми активно працюємо над тим, щоб допомогти Ізраїлю і Саудівській Аравії нормалізувати їхні відносини", - наголосив Блінкен.

Він зауважив, що йдеться також про розширення відносин Ізраїлю з багатьма іншими країнами в регіоні та за його межами. За його словами, це змінить перспективи країни на далеке майбутнє.

Держсекретар додав, що напад терористів ХАМАС на Ізраїль ще не закінчився.

"Навколо сектора Гази тривають дуже активні бойові дії. Водночас в інших частинах Ізраїлю ми спостерігаємо затишшя, але там (у Газі - ред.) тривають запеклі бої", - додав Блінкен.

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Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих в Ізраїлі 2 громадянки України.

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