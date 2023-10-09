Напад на Ізраїль: дипломати вивезли пораненого українського хлопчика. Перевіряється інформація щодо загибелі 3 українців поблизу та в Секторі Гази, - МЗС

Українські дипломати провели успішну рятувальну операцію - вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який дістав поранення під час нападу бойовиків.

Нині він перебуває в безпечному місці під опікою посольства. Йому надано медичну та психологічну допомогу. Про це повідомив у фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, також вдалося розшукати п'ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.

Водночас з‘явилася інформація про можливу загибель інших двох українців поблизу Сектора Газа. Перевіряємо.

"Загалом за минулу добу оперативний штаб МЗС України опрацював понад 200 звернень громадян. Фіксуємо масове скасування авіарейсів. Шукаємо рішення для допомоги нашим людям виїхати з країни", - зазначає Ніколенко.

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"Сектор Гази. Отримали інформацію про можливу загибель українця в Секторі Гази. Очікуємо офіційного підтвердження. Дипломатична установа в Рамаллі підтримує постійний зв'язок із українською громадою. Опрацьовуємо потенційні евакуаційні маршрути", - додають у МЗС.