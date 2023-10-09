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Ізраїль запросив у США керовані бомби та додаткові перехоплювачі для системи ППО, - CNN

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купол,залізний
Ізраїль запросив у США керовані бомби та додаткові перехоплювачі для системи ППО "Залізний купол" на тлі атаки ХАМАС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на ізраїльського військового чиновника та представника оборони США.

Зазначається, що запит від Ізраїлю надійшов після того, як міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що країна негайно надасть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки.

За словами ізраїльського чиновника, запит до американців містить Joint Direct Attack Munitions або JDAM. Це комплект наведення, що перетворює некеровані бомби на всепогодні боєприпаси з точним наведенням. Ізраїль застосував високоточні бомби для ударів з повітря по цілях у Газі.

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Також Ізраїль просить додаткові системи ППО малої дальності "Залізний купол", які перехопили безліч ракет, випущених із Гази. Але система була вражена шквалом повітряних цілей, що дозволило кільком ракетам пролетіти через територію Ізраїлю і завдати удару.

Ізраїльський чиновник також сказав, що ізраїльська армія може запросити додаткові засоби оборони найближчим часом, залежно від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти ХАМАСу.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    І це проти чуваків в банданах,на дельтапланах,без авіації,без танків,без ппо.Без нормального забезпечення.Україна би також рознесла Газу.Там територія малесенька.Це ж не можливо порівняти з силою москалів,в якої є все.А те що Ізраїль так прошляпив вторгнення,то це ганьба.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ось туди і направить США всі свої запаси, бо в них є договори з Ізраїлем, а наше носилося з "одиннаріт", "росіяни також люди", "сойдемся посредине" і не їздило на саміт НАТО. Ну то як українці, сьогодні відчули, що означає правильно вести зовнішню політику і що для нас означає США? "А если би вместо него был дурачок?
  • KosAn30 JT26
    нам главное пво и 155 калибры,все остальное пускай выстреливают)авианосец нам и так не светил))))
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