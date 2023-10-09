Ізраїль запросив у США керовані бомби та додаткові перехоплювачі для системи ППО, - CNN

Ізраїль запросив у США керовані бомби та додаткові перехоплювачі для системи ППО "Залізний купол" на тлі атаки ХАМАС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише CNN із посиланням на ізраїльського військового чиновника та представника оборони США.

Зазначається, що запит від Ізраїлю надійшов після того, як міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв, що країна негайно надасть Ізраїлю допомогу в галузі безпеки.

За словами ізраїльського чиновника, запит до американців містить Joint Direct Attack Munitions або JDAM. Це комплект наведення, що перетворює некеровані бомби на всепогодні боєприпаси з точним наведенням. Ізраїль застосував високоточні бомби для ударів з повітря по цілях у Газі.

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Також Ізраїль просить додаткові системи ППО малої дальності "Залізний купол", які перехопили безліч ракет, випущених із Гази. Але система була вражена шквалом повітряних цілей, що дозволило кільком ракетам пролетіти через територію Ізраїлю і завдати удару.

Ізраїльський чиновник також сказав, що ізраїльська армія може запросити додаткові засоби оборони найближчим часом, залежно від того, як розгорнеться кампанія Ізраїлю проти ХАМАСу.