Ситуація з бюджетом у США посилює невизначеність щодо підтримки України, американські колеги мають знайти вихід з глухого кута, - Боррель

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що перипетії навколо ухвалення бюджету в США, де немає допомоги Україні, посилюють невизначеність щодо майбутньої підтримки з боку Вашингтона.

Про це він повідомив у своєму блозі після візиту до України, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час нашої місії в Україні надійшла новина про те, що, щоб уникнути так званого "закриття", Конгрес США прийняв двопартійний законопроєкт, який не включав підтримку України. Попри активну участь адміністрації Байдена, це посилює невизначеність щодо майбутньої підтримки цієї країни США. У короткостроковій перспективі ми не змогли компенсувати відсутність підтримки США, і ми сподіваємося, що наші друзі та союзники швидко знайдуть способи вийти з глухого кута", - написав Боррель.

Він додав, що якщо подібна ситуація триватиме у майбутньому, то це підвищить відповідальність Євросоюзу.

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Дипломат заявив, що ЄС зміцнює оборонну співпрацю з Україною, а мир має бути встановлений лише на справедливих умовах Києва.

"Ми надіслали сильний сигнал Росії: ми продовжуємо і продовжуватимемо повністю підтримувати боротьбу України за свободу і суверенітет", - резюмував він.