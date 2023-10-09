Доба на Донеччині: під вогнем Костянтинівка, Вугледар та Сіверськ

Ворог продовжує завдавати ударів по території Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - поранили 4 людей, пошкодили 19 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, котельню, газогін і лінію електропередач.

На Волноваському напрямку двічі під обстріл потрапив Вугледар - без жертв.

"На Донецькому напрямку росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, на Лисичанському напрямку з артилерії обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ - без жертв і руйнувань.