Доба на Донеччині: під вогнем Костянтинівка, Вугледар та Сіверськ
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Ворог продовжує завдавати ударів по території Донеччини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, напередодні зранку росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці - поранили 4 людей, пошкодили 19 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, котельню, газогін і лінію електропередач.
На Волноваському напрямку двічі під обстріл потрапив Вугледар - без жертв.
"На Донецькому напрямку росіяни пошкодили агропідприємство у Ласточкиному Очеретинської громади.
На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено будинок", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, на Лисичанському напрямку з артилерії обстріляні Торське і Зарічне Лиманської громади, а також Сіверськ - без жертв і руйнувань.