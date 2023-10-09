Партнерство Росії з Іраном зміцнилося на тлі повномасштабного вторгнення Москви в Україну, - британська розвідка

Партнерство Росії з Іраном зміцнилося в останні роки, що майже напевно було прискорено вторгненням Росії в Україну

Про це йдеться в аналітичному звіті розвідки Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародна ізоляція змусила Росію перенаправити свої зовнішньополітичні зусилля у бік раніше менш бажаного партнерства, щоб отримати дипломатичну, економічну та військову підтримку. Іранська військова допомога російській кампанії в Україні включала сотні ударних безпілотних літальних апаратів і артилерійські боєприпаси. Іранські дрони стали ключовим елементом російської кампанії дальніх ударів по Україні. Ця домовленість тепер розширена, щоб включати складання та виробництво цих БПЛА за ліцензією на підприємстві в Росії", - йдеться у звіті.

Аналітики зазначають, що фіксують зміцнення також російсько-іранських дипломатичних та економічних зв'язків.

"Взаємодія Росії з Іраном через багатонаціональні форуми майже напевно посилиться після нещодавнього вступу Ірану до Шанхайської організації співпраці та його запрошення приєднатися до економічного форуму БРІКС", – додають у британській розвідці.

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Нещодавно Іран заявив, що Росія інвестує в Іран 2,76 млрд доларів США у 2022-23 роках.

"Економічні зв'язки, швидше за все, поглиблюватимуться, оскільки Росія прагне пом'якшити санкції", - вказують аналітики.