Нардеп Буймістер ініціює засідання комітету Ради через закупівлі "Енергоатому". ДОКУМЕНТ

Нардепка Людмила Буймістер закликає провести засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг щодо ситуації з "Енергоатомом".

Про це йдеться у депутатському запиті до голови комітету Андрія Геруса, інформує Цензор.НЕТ.

Нардепка наголосила, що протягом останніх років, зокрема і в час повномасштабного вторгнення РФ, за результатами діяльності "Енергоатом" вбачаються "загрози національній та енергетичній безпеці України".

Буймістер зазначила, що останнім часом в бік керівництва ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" від експертного середовища все активніше лунають публічні звинувачення у діяннях, які можна кваліфікувати за ст. 111 КПК України "Державна зрада".

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За словами парламентарки, з боку СБУ було б доцільним внести відомості до ЄРДР для перевірки фактів та матеріалів наведених в публікаціях. Водночас Міненерго, Кабмін та "Енергоатом" не коментує цю ситуацію.

"Як мені відомо, загальна кредиторська заборгованість ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" становить понад 100 млрд. гривень. Крім цього, ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" констатує свою неспроможність виконання покладених на нього спеціальних обов’язків (ПСО) та просить передбачити у бюджети на 2024 рік відповідні витрати у сумі 34 млрд. грн.

Така неплатоспроможність ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" породжує подальший ланцюг неплатежів на інших сегментах енергоринку, що в кінцевому випадку вже не дало повноцінно профінансувати ремонтну кампанію 2023 року тепловій генерації (борги на балансуючому ринку) та операторам систем розподілу (борги збоку ПУПів) та створило катастрофічний борговий навіс, який в прямому сенсі загрожує національній безпеці України", - йдеться у запиті Буймістер.

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За словами нардепки, "Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг необхідно якнайшвидш отримати чітку та достовірну інформацію щодо стану заборгованості ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ", ДП "ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ", ПУПів, ОСРів, ОСП станом на 01.09.2023 року, і з’ясувати як вплинула на розрахунки на ринку така заборгованість, які наслідки спричинила і запропонувати в межах повноважень та компетенції шляхи врегулювання накопичення заборгованості".

Також нардепка звернула увагу на те, що після початку повномасштабного вторгнення РФ та після того, як ДП НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" почав здійснювати свої закупівлі за спеціальною процедурою (без публічних торгів), все частіше виникають скандали навколо цих закупівель, як по суті (закупівлі усього для окупованої Запорізької АЕС, закупівлі електроавтобусів, будівництво мережі електрозаправних станції тощо), так і по вартості (закупівля кабельнопровідникової продукції із завищенням цін у 2-3 рази, закупівля бетону для ЦХОЯТ із завищенням ціну у 20 разів тощо).

Буймістер ініціює слухання в профільному комітеті та просить запросити туди керівництво "Енергоатома", міністра енергетики, нардепів, які спеціалізуються на питаннях ринків енергії та енергоносіїв, зокрема Ярослава Железняка, уповноважених осіб НКРЕКП, СБУ, а також представників громадськості, які спеціалізуються на питаннях ринків енергії та енергоносіїв, зокрема, Юрія Ніколова, Віталія Шабуніна, Ольгу Кошарну, Віктора Куртєва, Михайла Шустера.

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