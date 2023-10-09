Протягом тижня окупанти обстріляли 13 прикордонних населених пунктів Чернігівської області

Ворог продовжує завдавати ударів по прикордонню Чернігівщини. За тиждень росіяни 29 разів обстріляли 13 прикордонних населених пунктів.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, Інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано 226 вибухів. Противник завдав два авіаційні удари з використанням вертольота. Пошкоджена цивільна інфраструктура: приватні будинки, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.

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