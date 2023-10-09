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Можливості ХАМАС "серйозно послаблені" після авіаударів по Газі, тривають бої у декількох місцях навколо сектора, - Армія Ізраїлю

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Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС унаслідок авіаударів по Газі, що тривали до ранку понеділка. Наразі тривають бої у семи-восьми місцях навколо сектора Газа на ізраїльському боці кордону.

Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та The Times of Israel.

Як зазначається, ударів було завдано по будівлях, у яких розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, зокрема по триповерховому командному центру.

Також ЦАХАЛ повідомив, що атаки зазнали: командний пункт, що належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС, оперативний центр ХАМАС в мечеті в місті Джабалія, розвідувальний об'єкт і додатковий об'єкт, який використовує ХАМАС.

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The Times of Israel із посиланням на армію оборони Ізраїлю зазначає, що бої між ізраїльськими військами та терористами ХАМАС тривають у семи-восьми місцях навколо сектора Газа на ізраїльському боці кордону.

"Ми все ще боремося. Є від семи до восьми відкритих місць навколо Гази, де у нас все ще є воїни, які борються з терористами. Ми думали, що до вчорашнього дня ми будемо мати повний контроль. Я сподіваюся, що до кінця дня ми це зробимо", - заявив речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Огусто
    Але ж бо бикота підготовлена, їх готовили, озброювали з розрахунком не на три дня війни. Судячи з усього Моссад знав та попереджав. Та влада, як кругом ****; ніхто не хотів навіть слухати про можливу війну, бо в мирі завжди краще жити, чим сіяти паніку і так далі.
    Зелена ботва, ***** заразна.
  • Wild MadDog
    Допоки МОССАД не знищить усіх "режисерів" та спонсорів терору на мацкві та тегерані - от до того часу можливості КВІР, Хамасу, Хеззболи, Аль-Каїди не ослабнуть. Факт
  • Nameless One e6a8d398
    Та блін, НАСРАТИ на них!!! В нас своя війна, а вони в свій час казали не негнетани (як і зелені блазні), та відмовлялись хоч якось допомогти. Тільки крадунів - олегархів з їх грошами до себе забрали.

    Насрати на них! Нехай самі є**ться як хочуть!!!
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