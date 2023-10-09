Можливості ХАМАС "серйозно послаблені" після авіаударів по Газі, тривають бої у декількох місцях навколо сектора, - Армія Ізраїлю

Ізраїль "серйозно послабив можливості" палестинського бойового угруповання ХАМАС унаслідок авіаударів по Газі, що тривали до ранку понеділка. Наразі тривають бої у семи-восьми місцях навколо сектора Газа на ізраїльському боці кордону.

Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN та The Times of Israel.

Як зазначається, ударів було завдано по будівлях, у яких розміщувалися бойовики ХАМАС, а також по кількох оперативних командних центрах угруповання, зокрема по триповерховому командному центру.

Також ЦАХАЛ повідомив, що атаки зазнали: командний пункт, що належить високопоставленому оперативнику військово-морських сил ХАМАС, оперативний центр ХАМАС в мечеті в місті Джабалія, розвідувальний об'єкт і додатковий об'єкт, який використовує ХАМАС.

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The Times of Israel із посиланням на армію оборони Ізраїлю зазначає, що бої між ізраїльськими військами та терористами ХАМАС тривають у семи-восьми місцях навколо сектора Газа на ізраїльському боці кордону.

"Ми все ще боремося. Є від семи до восьми відкритих місць навколо Гази, де у нас все ще є воїни, які борються з терористами. Ми думали, що до вчорашнього дня ми будемо мати повний контроль. Я сподіваюся, що до кінця дня ми це зробимо", - заявив речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт.