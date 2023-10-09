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Якщо Україна програє, це буде кінець Європи, - Кулеба

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дмитро,кулеба
Війна РФ проти України є екзистенційною війною для Європи, тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти з Україною.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі жили очікуваннями швидкої війни. І Путін жив очікуванням швидкої війни, тільки він інакше собі це уявляв.

Наратив такий - якщо це триватиме довго, ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги. Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють - це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", - наголосив міністр.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • ОЛЕГ СТАВИНОГА
    "Ми всі жили очікуваннями швидкої війни"....а хто тоді казав готуватись до шашликів ? Чи ми живемо у різних країнах з Кулєбою?
  • Чайка Київ
    Досить шантажувати.
    Час ВПРОВАДЖУВАТИ ПОВНОЦІННІ реформи, а не замилювати очі. БОРОТИСЯ з провладними корупціонерами, а не займатись їх легалізацію, через "співпрацю зі слідством"
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