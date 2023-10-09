Якщо Україна програє, це буде кінець Європи, - Кулеба

Війна РФ проти України є екзистенційною війною для Європи, тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти з Україною.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Forbes, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі жили очікуваннями швидкої війни. І Путін жив очікуванням швидкої війни, тільки він інакше собі це уявляв.

Наратив такий - якщо це триватиме довго, ми все одно будемо з вами стільки, скільки потрібно для вашої перемоги. Це лунало і від високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, і від міністрів. Для Європи це екзистенційна війна. Європейці розуміють - це про них також. Вони не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною в цій війні. Це буде кінець Європи, якщо Україна програє", - наголосив міністр.

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