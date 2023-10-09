Російський удар по селу Гроза на Харківщині: 5 осіб вважаються зниклими безвісти
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Наразі ідентифіковано 49 тіл загиблих внаслідок удару російських окупаційних військ по селу Гроза на Харківщині.
Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко, передає Цензор.НЕТ.
"Триває ідентифікація тіл загиблих в селі Гроза. Вже ідентифіковано 49 тіл, вважаються безвісти зниклими 5 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 52 особи, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.