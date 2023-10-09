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Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України до ЄС, - Кулеба

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Дискусії щодо сільського господарства будуть найскладнішими під час переговорів про вступ України до Євросоюзу, але це не стане перешкодою на шляху країни до членства.

Як пише Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Forbes сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС прокоментував актуальну суперечку між Україною та країнами ЄС щодо експорту української агропродукції.

"Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС. Агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу", - зазначив Кулеба.

За його словами, аграрна політика ЄС може бути змінена як під тиском внутрішніх факторів, так і під впливом перспективи членства України.

"Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення", - констатував міністр.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • wittmann1980
    Тут с войной не понятно что, на это надо все усилия, а они в облаках летают, о каком то вступлении в ЕС мечтают.
  • valentyna 7f6f0f14
    А корупції вищого ешелону? Скільки країн вам уже на це сказали? Замилювання, бо зерно не є причиною відмови, а ось гниль керуючої партії, то таки так
  • Націонал Патріот 81
    Ось тут, треба здатися в полон до ЄС, гірше точно вже не буде.. а от що через 10років такого полону ми будемо півсвіту годувати - це факт..
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