Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України до ЄС, - Кулеба

Дискусії щодо сільського господарства будуть найскладнішими під час переговорів про вступ України до Євросоюзу, але це не стане перешкодою на шляху країни до членства.

Як пише Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Forbes сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Глава МЗС прокоментував актуальну суперечку між Україною та країнами ЄС щодо експорту української агропродукції.

"Дискусії щодо сільського господарства будуть найважчими під час переговорів про вступ України в ЄС. Агрополітика Європейського Союзу викликає і зараз багато нарікань всередині Союзу", - зазначив Кулеба.

За його словами, аграрна політика ЄС може бути змінена як під тиском внутрішніх факторів, так і під впливом перспективи членства України.

"Але я не бачу жодного ризику, щоб тема сільського господарства стала перешкодою на шляху України до членства в ЄС. Будуть знайдені рішення", - констатував міністр.

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