ОК "Південь" про ймовірність прориву окупантів на правобережжя Херсонщини: Наша оборона щільна, просування ворога не передбачається

Ворожі ДРГ систематично намагаються маневрувати на тимчасово окупованій території Херсонської області, втім Сили оборони України успішно знищують диверсантів та надійно тримають оборону в районі річки Дніпро.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Офіцер зазначила, що завдяки міцній і щільній обороні ЗСУ російські загарбники не мають можливості перебратися з лівого берега Херсонської області на правий, і такий сценарій "не розглядається адекватними людьми".

При цьому Гуменюк звернула увагу, що окупанти все ж таки можуть здійснити подібну спробу.

"Ми розуміємо, що маємо справу з досить неадекватним ворогом. Наша оборона є досить щільною і просування ворога не передбачається", - сказала Гуменюк.

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Також представниця Сил оборони Півдня України висловилася про дії російських диверсійно-розвідувальних груп на цій ділянці фронту, та відбиття бійцями ЗСУ атак противника.

За словами Гуменюк, інтервенти, зокрема, намагаються імітувати активність у районі островів, де за минулу добу українські захисники знищили сім човнів, на яких намагалися маневрувати російські ДРГ.

Посилення ворожих авіаударів та артилерійських обстрілів по населених пунктах на західній частині Херсонської області вона пов'язує з побоюваннями російських окупантів щодо накопичення сил та засобів ЗСУ "безпосередньо перед певним просуванням у їхній бік".

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