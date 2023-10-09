ВАКС закрив справу "Роттердам+"

9 жовтня 2023 року під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд наклав арешт на майно обвинувачених у справі "Роттердам+"