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ВАКС закрив справу "Роттердам+"

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роттердам,вугіль
9 жовтня 2023 року під час підготовчого розгляду колегія суддів ВАКС ухвалила рішення про закриття справи "Роттердам+" з підстав п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто закінчення строку досудового розслідування, визначеного статтею 219 цього Кодексу, після повідомлення особі про підозру.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Указане рішення ухвалено з окремою думкою одного з суддів колегії.

Прокурор САП не погоджується з таким рішення суду та оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Не завадило б "зелені" відповісти і за кримінальне переслідування опозиції по фейковим звинуваченням, а у цьому приймала участь величезна кількість прокурорів, багато хто з СБУ не кажучи вже про певні медійні організації котрі роздмухували ці справи та посадовців котрі робили гучні звинувачувальні заяви роблячи це протизаконно включаючи Зеленського котрий неодноразово називав "злочинцями" тих котрі не були визнані такими ані судом ані навіть слідством!!!
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Це вже четверте подібне рішення ВАКС котре неодноразово припиняло цю фейкову справу, але прокуратура, від котрої ЗЕзидент вимагав покарання безвинних по справі "шитій білими нитками", намагалася добитися свого. Сподіваюсь це вже остаточне рішення і ОПа Зеленського нарешті припинить свої протизаконні спроби продовжувати політичні переслідування по висмоктаним з пальців звинуваченням!!!
  • valentyna 7f6f0f14
    А зелена енергетика для орків від брата оп ? Суддя голий чи як там його. Там усе не на часі, бо війна.
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