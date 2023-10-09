Відкриття переговорів про вступ України до ЄС можливе до кінця року, якщо не буде форс-мажорів, - Кулеба

Наразі Верховна Рада ухвалює законопроєкт для початку перемовин з ЄС щодо членства.

Про це в інтерв'ю Forbes заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Верховна Рада здатна ухвалити проєкти законів, необхідні для початку перемовин з ЄС.

"Для цього парламенту це тест на патріотизм. Він має його пройти. Поки що голосують. Є більшість, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук веде цей процес через рифи українського парламентаризму.

Якщо не станеться якихось форс-мажорів і не будуть висунуті якісь нові вимоги чи рекомендації або підрекомендації, думаю, що ми відкриємо переговори до кінця цього року", - пояснив очільник МЗС.

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