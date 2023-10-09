Іран допомагає РФ виключно з власної вигоди, - Кулеба
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes.
На його думку, Тегеран допомагає Москві виключно з власної вигоди.
Міністр прокоментував повідомлення західних ЗМІ про те, що Росія починає переговори з Іраном про постачання їй ракет і "реактивних" ударних дронів-камікадзе.
"Не секрет, що Росія хоче отримати від Ірану ракети. Західні країни намагаються цьому запобігти, тому довкола Ірану відбувається "дуже активна дипломатія", - зазначив глава МЗС.
Міністр відповів на питання, хто перемагає в цих переговорах – Росія чи Захід.
"Ситуація хитка. І для Росії, і для нас. Іран тут у вигідній позиції. Вони відчувають, що у них в руках є актив, яким вони можуть оперувати у відносинах з різними гравцями", - наголосив він.
На переконання Кулеби, допомагаючи Москві, Тегеран насамперед думає про свої власні інтереси, а не про те, "як би ще допомогти Росії".