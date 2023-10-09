Кулеба відкинув можливість територіальних поступок РФ: Навіть не думайте про це!

Україна у жодному разі не погодиться на будь-які територіальні поступки Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Forbes.

"Мій мозок наразі займається вирішенням більш нагальних проблем. На горизонті ще не зʼявилися подразники, щоб мій мозок перемкнувся на цю", - зазначив він.

"Можливо, умовно кажуть - звільняємо Токмак та Мелітополь і треба сідати за стіл перемовин. Приведу фразу міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яку вона сказала на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС 2 жовтня у Києві: "Майбутнє України - у Європейському Союзі. У нашій спільності свободи. І скоро вона простягатиметься від Лісабона до Луганська". Для дипломатів ця фраза звучить не просто красиво, а з подвійним змістом. Раніше вона звучала "Європа від Лісабона до Владивостока", - наголошує Кулеба.

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"Поки український прикордонник не повернеться на останній прикордонний пункт на сході України або на острові Тузла, мій меседж до тих, хто наважиться запропонувати якісь територіальні поступки - навіть не думайте про це. Якщо хтось наважиться зі мною про таке говорити, у нас буде неприємна розмова", - додав очільник МЗС.

Він також наголосив, що виведення російських військ з території України може бути умовою для початку перемовин з РФ.

"Якщо я побачу принаймні початок цього виведення та переконаюся, що це реальне виведення, а не декорація, зрозумію - вони налаштовані на переговори. Але це не означатиме автоматичної згоди України на переговори. Занадто часто Росія дурила нас, європейців, американців, щоб можна було їй повірити з першого слова чи кроку", - резюмує Кулеба.

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