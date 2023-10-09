Пенсійний фонд пропонує відмовитися від паперових пенсійних посвідчень

Пенсійний фонд України пропонує запровадити пенсійне посвідчення в електронній формі без виготовлення паперового документа, що підтверджує призначення пенсії.

Як пише Цензор.НЕТ, відповідний проєкт постанови ПФУ оприлюднений для обговорення на сайті СПО Об’єднань профспілок.

Передбачено, що за бажанням особи, якій призначено пенсію, їй може бути сформоване пенсійне посвідчення в електронній формі (е-пенсійне посвідчення) без виготовлення паперового або електронного пенсійного посвідчення.

Е-пенсійне посвідчення формуватиметься засобами порталу "Дія" за допомогою мобільного додатку "Дія" та матиме однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Таке пенсійне посвідчення можна буде використовувати без додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі, електронного пенсійного посвідчення або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій для 650 тисяч працюючих пенсіонерів

Е-пенсійне посвідчення містить унікальний електронний ідентифікатор (штрихкод, цифровий код, QR-код).

Як зазначається, постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.