Ще два судна вийшли з одеських портів новим коридором, - ВМС

Ще два судна з українським вантажем скористалися тимчасовим гуманітарним коридором з одеських портів.

Про це повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, 8 жовтня успішно дісталися територіальних вод Румунії два судна з українськими вантажами з тих, що прибули 1 жовтня 2023 року: Forza Doria під прапором Барбадосу (судновласник з Ліберії) і New Legacy під прапором Белізу (судновласник з Маршаллових Островів).

За даними ресурсу MarineTraffic, Forza Doria має дедвейт 32,8 тис. тонн, а New Legacy – 28,7 тис. тонн.

"Таким чином з 19.09.2023 року з портів "Великої Одеси" успішно вийшли з вантажами 12 суден (нагадаємо, що прибуло з 16.09.2023 року 17 суден). До тих, що успішно вийшли з вантажами, можна додати 5 суден з-поміж блокованих раніше, що вийшли в період з 16.08 по 15.09.2023", - уточнив Клименко.

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