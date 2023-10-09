Військові адміністрації мають допомагати в посиленні мобільних вогневих груп, - Ігнат

Мобільні вогневі групи дозволяють збільшувати відсоток збиття "шахедів".

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це парафія наша спільна, всіх сил оборони і військових адміністрацій. Вони теж можуть долучитись до того, щоб надавати необхідні засоби. Я розумію, що зброю вони не куплять, але все ж таки прожектори, якесь тепловізійне обладнання, пікапи – це в силах адміністрацій допомагати війську в цьому", - зазначив він.

За словами Ігната, роль мобільних вогневих груп вкрай важлива, враховуючи збільшення кількості російських шахедів для атак по енергетичній інфраструктурі України.

"Створення мобільних вогневих груп - вимушений крок, тому що збивати шахеди доводиться усюди. На жаль, летять по різних маршрутах, саме тому мобільні вогневі групи дозволяють збільшувати відсоток збиття безпілотників типу "шахед", - пояснив Ігнат.

Мобільним групам, зазначив речник, потрібно надати необхідне озброєння.

"Оснащення їх потребує не звичайної стрілецької зброї, не звичайних крупнокаліберних кулеметів. Для того, щоб ефективніше працювали, потрібна спеціалізована зброя, яка здатна на 100% знищувати БПЛА – це зенітні гармати, які мають радіолокаційні засоби, щоб виявляти цілі і знищувати їх однією чергою", - зазначив Ігнат.

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