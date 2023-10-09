Ворожі літаки, які скидають КАБи, треба відганяти подалі від кордонів. Потрібні засоби, - Ігнат

Станом на ранок 9 жовтня у повітряному просторі на лінії розмежування перебувало до 20-30 ворожих повітряних цілий, це, зокрема, літаки Су-34, Су-35.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні почався ранок з активності тактичної авіації. Зараз близько 20-30 повітряних цілей знаходяться в повітряному просторі по всій лінії розмежування. Зокрема, це літаки Су-34, Су-35, які завдають ударів саме керованими авіабомбами, проти яких, на жаль, зараз у нас немає засобів. Не проти самих бомб, а проти літаків, які їх скидають. Ці бомби збивати теоретично можна, але фактично дуже складно", - повідомив Ігнат.

Він додав, що ворожі літаки не заходять у повітряний простір України, побоюючись української системи ППО, тому завдають ударів з відстані.

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"Літак не може підлетіти близько, бо він буде в зоні ураження нашої ППО. Саме тому 70 км – це 50 км до лінії зіткнення і 20-30 км ще може допланувати до своєї цілі. Тому нам треба засоби, які можуть діставати російські літаки і загрожувати їм в тому чи іншому регіоні, відганяти їх подалі від кордонів", - наголосив речник.