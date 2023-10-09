Ворожі літаки, які скидають КАБи, треба відганяти подалі від кордонів. Потрібні засоби, - Ігнат
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні почався ранок з активності тактичної авіації. Зараз близько 20-30 повітряних цілей знаходяться в повітряному просторі по всій лінії розмежування. Зокрема, це літаки Су-34, Су-35, які завдають ударів саме керованими авіабомбами, проти яких, на жаль, зараз у нас немає засобів. Не проти самих бомб, а проти літаків, які їх скидають. Ці бомби збивати теоретично можна, але фактично дуже складно", - повідомив Ігнат.
Він додав, що ворожі літаки не заходять у повітряний простір України, побоюючись української системи ППО, тому завдають ударів з відстані.
"Літак не може підлетіти близько, бо він буде в зоні ураження нашої ППО. Саме тому 70 км – це 50 км до лінії зіткнення і 20-30 км ще може допланувати до своєї цілі. Тому нам треба засоби, які можуть діставати російські літаки і загрожувати їм в тому чи іншому регіоні, відганяти їх подалі від кордонів", - наголосив речник.