Атака ХАМАС на Ізраїль: Блінкен закликав ОАЕ, Туреччину та Саудівську Аравію до подальшої взаємодії

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні розмови з очільниками МЗС Туреччини, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів щодо нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Як зазначається, держсекретар у розмові з главами МЗС закликав країни до взаємодії.

Також Блінкен наголосив на непохитній відданості Сполучених Штатів припиненню атаки ХАМАС і звільненню всіх заручників.

Як додав Міллер, у розмові з главою МЗС ОАЕ Блінкен підтвердив право Ізраїлю на самооборону.

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Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих в Ізраїлі 2 громадянки України.

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