Атака ХАМАС на Ізраїль: Блінкен закликав ОАЕ, Туреччину та Саудівську Аравію до подальшої взаємодії
Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Як зазначається, держсекретар у розмові з главами МЗС закликав країни до взаємодії.
Також Блінкен наголосив на непохитній відданості Сполучених Штатів припиненню атаки ХАМАС і звільненню всіх заручників.
Як додав Міллер, у розмові з главою МЗС ОАЕ Блінкен підтвердив право Ізраїлю на самооборону.
Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.
Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.
Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.
За даними МЗС України, серед загиблих в Ізраїлі 2 громадянки України.