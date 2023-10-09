Укриття в дитсадках Києва будуть доступні лише для персоналу та дітей, - КМВА

У нічний час укриттям зможуть користуватися всі громадяни.

Про це повідомила пресслужба КМВА, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно рішення Ради оборони Києва та відповідно постанові Кабінету Міністрів, від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу - тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями. Ці правила діятимуть виключно під час роботи дошкільних освітніх закладів", - зазначив глава військової адміністрації Сергій Попко.

Водночас у нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

"Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів", - додали у КМВА.

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