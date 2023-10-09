Допуск молодіжних збірних Росії може бути скасований УЄФА

У кулуарах УЄФА розглядають рішення скасування допуску молодіжних російських збірних.

Про це пише The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

Анонімні джерела видання стверджують, що таке рішення, на їхню думку, може бути прийняте. Вказано також, що є напруга у національних федераціях, які не заявили одразу про відмову грати з росіянами.

Переглянути допуск молодіжних збірних Росії Виконавчий комітет УЄФА може вже цього тижня.

Суперечка вже змусила віцепрезидента конфедерації Карла-Еріка Нільссона піти у відставку з посади керівника Шведської спортивної конфедерації, а Данія стала останньою асоціацією, яка заявила, що не збиратиметься грати з російськими сторонами разом з Англією, Ірландією та Україною.

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Нагадаємо, 27 вересня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допустив до міжнародних змагань команди Росії у віковій категорії U17, пояснивши таке рішення тим, що діти не повинні страждати через дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, а футбол не повинен відмовлятися від послань миру та надії.