Війська Ізраїлю відновили контроль над усіма прикордонними з Газою містами, - речник ЦАХАЛ

Ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel, про це повідомив речник ЦАХАЛу.

За його словами, випадки зіткнень між військовими за останні кілька годин були "поодинокими". Наразі в жодному з містечок бойових дій немає.

Він розповів, що армія Ізраїлю евакуювала 15 із 24 міст на кордоні та продовжить евакуацію інших найближчого дня.

Водночас речник додав, що бойовики ХАМАС все ще можуть бути в деяких містах.

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Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці, 7 жовтня, було завдано масованого ракетного удару.

Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни.

Ввечері 7 жовтня речник ЦАХАЛу заявив, що армія відновила контроль над більшістю прикордонних населених пунктів Гази, в які проникли бойовики ХАМАСу та Ісламського джихаду.

За даними МЗС України, серед загиблих в Ізраїлі 2 громадянки України.

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