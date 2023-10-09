Громадський транспорт Києва продовжить зупинятися під час повітряних тривог, - Попко

Рада оборони Києва ухвалила рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Рада оборони Києва розглянула звернення постійної комісії з питань транспорту, зв’язку та реклами Київської міської ради щодо електронної петиції про "Відновлення руху наземного транспорту під час повітряних тривог (автобус, трамвай, тролейбус). Після обговорень, було прийняте рішення подовжити заборону руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Як і раніше - транспорт буде довозити пасажирів до найближчого укриття, перевезення людей плановими маршрутами під час тривог заборонено. Таке рішення обумовлене заходами безпеки. Тому прошу звернути на це увагу і сумлінно дотримуватися встановлених правил", - зазначив Попко.

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