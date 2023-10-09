Новини

У НАТО не повинно бути місця для втоми від війни. Ми повинні підтримувати Україну, - прем’єр Данії Фредеріксен

1 15711
фредеріксен
У Північноатлантичному альянсі не повинно бути місця для втоми від війни в Україні. Вторгнення РФ є загрозою ідеям, на яких було побудовано НАТО - свободі й демократії.

Про це прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила під час виступу на парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені, її цитує видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Хоробрі українські чоловіки й жінки борються на полі бою. Вони є обличчям добра проти зла, добра проти зла. Це (вторгнення - ред.) є загрозою ідеям, на яких побудований наш Альянс – свободі, демократії, верховенству права", – заявила Фредеріксен.

Вона зазначила, що "ми повинні бути з Україною до кінця".

"Ніхто з нас не може говорити про втому від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втома від війни не матиме місця в нашій трансатлантичній спільноті", – наголосила прем'єрка Данії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія закликає дати чіткий сигнал Росії, щоб вона обрала діалог, а не конфронтацію

Вона наголосила, що очільник Кремля Володимир Путін прорахувався, думаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаться лише словами".

"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також буде літати на наших F-16", – додала Фредеріксен.

Міністерка також закликала представників інших країн НАТО розширити коаліцію, яка постачає F-16 й проводить необхідну підготовку українських пілотів.

Читайте також: Путін готується до ймовірних конфліктів з країнами НАТО, - ISW

Автор: Валерiя Сушкова

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    https://www.youtube.com/@PoroshenkoPetro

    https://www.youtube.com/@PoroshenkoPetro Петро Порошенко https://www.youtube.com/post/UgkxRLoT9AHFuedsp99rVl3heP3NGb2KL5eG 1 час назад

    Дякую Прем'єр-міністру Данії за потужні сигнали підтримки України на Парламентській асамблеї НАТО у Копенгагені.
    Більше зброї, більше танків, більше військової допомоги нашій державі. Данія планує надати Україні 19 літаків F-16 та розширити програму підготовки українських пілотів.
    Мав честь особисто передати пані Прем'єрці слова вдячності від українських героїв на фронті.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    З часу московських війн та убивства ЛЮДЕЙ у Нагірному Карабасі, Молдові, Грузії, Чечні, а тепер 10 років в Україні….
    Не «утомлюватися» треба від мовчазного глибокого зтурбування, а нищити московських терористів, які убили і пасажирів МН17!!
    *****, як гопник з підворотні, а два надолбня - китай та іран, нацьковують і провокують СУСІДІВ цим гопником
  • Ан Мур
    https://t.me/PresidentPoroshenko/7297 Петро Порошенко з Данії:



    Був радий передати Кронпринцу Фредеріку слова глибокої вдячності королівській родині за щиру підтримку України та гуманітарну допомогу українським громадянам, які знайшли прихисток від війни у дружній Данії.

    Разом ми сила і обов'язково переможемо!
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини