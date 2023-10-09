У НАТО не повинно бути місця для втоми від війни. Ми повинні підтримувати Україну, - прем’єр Данії Фредеріксен

У Північноатлантичному альянсі не повинно бути місця для втоми від війни в Україні. Вторгнення РФ є загрозою ідеям, на яких було побудовано НАТО - свободі й демократії.

Про це прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила під час виступу на парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені, її цитує видання The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Хоробрі українські чоловіки й жінки борються на полі бою. Вони є обличчям добра проти зла, добра проти зла. Це (вторгнення - ред.) є загрозою ідеям, на яких побудований наш Альянс – свободі, демократії, верховенству права", – заявила Фредеріксен.

Вона зазначила, що "ми повинні бути з Україною до кінця".

"Ніхто з нас не може говорити про втому від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втома від війни не матиме місця в нашій трансатлантичній спільноті", – наголосила прем'єрка Данії.

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Вона наголосила, що очільник Кремля Володимир Путін прорахувався, думаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаться лише словами".

"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також буде літати на наших F-16", – додала Фредеріксен.

Міністерка також закликала представників інших країн НАТО розширити коаліцію, яка постачає F-16 й проводить необхідну підготовку українських пілотів.

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