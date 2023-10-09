На Донеччині через ворожі обстріли знеструмлювалися 42 населені пункти, - Міненерго
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлювалися 42 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Крім того, через несприятливі погодні умови є знеструмлення в Донецькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Більшість із них – на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів.
Також через технологічні порушення у Запорізькій області знеструмлювалися 6 населених пунктів.
У Міненерго повідомили, що з планового ремонту вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт. Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Імпорту електроенергії минулої доби не було, а експорт до Словаччини й Молдови становив 1 964,00 МВт-год.