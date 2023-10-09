На Донеччині через ворожі обстріли знеструмлювалися 42 населені пункти, - Міненерго

Через обстріли російських загарбників на Донеччині було знеструмлено 42 населені пункти. У семи областях України внаслідок негоди знеструмлені споживачі 252 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що унаслідок обстрілів на Донеччині знеструмлювалися 42 населених пункти. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Крім того, через несприятливі погодні умови є знеструмлення в Донецькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській областях. Більшість із них – на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів.

Також через технологічні порушення у Запорізькій області знеструмлювалися 6 населених пунктів.

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У Міненерго повідомили, що з планового ремонту вийшов гідроагрегат однієї з гідроелектростанцій потужністю понад 300 МВт. Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Імпорту електроенергії минулої доби не було, а експорт до Словаччини й Молдови становив 1 964,00 МВт-год.