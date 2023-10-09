У зоні бойових дій помер командир 206-го батальйону ТрО "кіборг" Віталій Баранов. ФОТО

Віталій Баранов керував десантниками, захищав Донецький аеропорт, а з початком масштабного російського вторгнення очолив один із підрозділів тероборони і знищував росіян на гарячих напрямках фронту.

Про смерть комбата повідомив у соцмережі вранці 9 жовтня голова Оболонської РДА Кирило Фесик, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішні жахливі новини точно не пройдуть осторонь будь-якого активного мешканця Оболоні. Загинув командир 206 батальйону ТРО Віталій Баранов, справжній герой, легендарний воїн та командир, неодноразовий член громадської ради при Оболонській РДА. Найбільш щирий патріот із тих кого я знав. Оптиміст, життєлюб, інтелігентна та скромна людина. Стільки ще про нього хочеться хорошого сказати, думаю всі хто його знав зрозуміють про що я", - йдеться в повідомленні.

Віталій Баранов нагороджений орденами Богдана Хмельницького II й III ступенів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підполковник Віталій Баранов: "Після перших втрат авторитет командирів, особливо тих, хто знав, що робити, ставав беззаперечним"

Він був підполковником ЗСУ. У двохтисячних роках пішов у відставку, зайнявся бізнесом. Але у 2014 - став захищати Україну. Кажуть, що його не хотіли брати до війська, бо не було відповідної його званню та спеціальності посади. Але Баранов пішов служити старшим лейтенантом в 90-му окремому батальйоні, де був на посаді помічника командира батальйону з оперативного забезпечення.

Потім у його долі був Донецький аеропорт. Баранов став начальником штабу батальйону. Їх комбат потрапив у полон і Віталій Анатолійович очолив підрозділ.

У 2015 році працював у ТСО України. Створив громадську організацію, яка опікувалась колишніми "кіборгами".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підполковник Віталій Баранов: Ми кошмарили термінали донецького аеропорту так, що мені забороняли відкривати вогонь. Сепари просили перемир'я за перемир'ям

"Коли почалося повномасштабне вторгнення рашистів - пішов на фронт і був командиром 206-го батальйону ТРО ЗСУ, 241-і бригади ТРО ЗСУ. Цей підрозділ пишався своїм бойовим командиром і виконував надважкі завдання на сході і півдні України.

Завжди, коли ми бачились, я дивувався його спокою, помірності і виваженості, бо знав, через який пекельний шлях пройшов цей командир. Справедливий, дуже вимогливий, справжній Друг із добрими очима батька, які часто його видавали., бо набиралися сліз., коли була біль втрат братів з його підрозділу.

Водночас добрий, щедрий, турботливий, вмів тримати слово і відповідальність за себе і своїх близьких", - написав військовий капелан ЗСУ Анатолій Кушнірчук.

У 2018 році Цензор.НЕТ опублікував фрагмент мемуарів із серії "Моя війна". Автор спогадів - Віталій Баранов, позивний Біба:

Підполковник запасу, доброволець Віталій Баранов: Ми на власному досвіді переконалися, що наш порятунок – у землі. Траншеї, бліндажі вчилися робити стихійно в польових умовах







