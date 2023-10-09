Окупанти на сім годин перекриють рух Кримським мостом у зв’язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт"

У вівторок, 10 жовтня, російські загарбники закриють рух Кримським мостом на сім годин у зв’язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання "Крим.Реалії".

"10 жовтня перекриють рух по Керченському (Кримському) мосту, повідомив радник російського "глави" Криму Олег Крючков", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, міст буде перекритий із 10:00 до 17:00 у зв'язку з "проведенням ремонтно-відновних робіт".

Водночас не повідомляється, які саме відновлювальні роботи будуть проводитися.

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